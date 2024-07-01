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Ученые предложили новый способ избежать увеличения веса в период менопаузы

HealthNews: посещение сауны помогает избежать увеличения веса в период менопаузы

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Depositphotos

Ученые из Массачусетского университета установили, что посещение сауны может быть простой стратегией предотвращения развития резистентности к инсулину и ожирения, связанных с наступлением менопаузы у мышей. Об этом сообщает издание Health News со ссылкой на онлайн-платформу NUTRITION 2024, где в срок с первого по второе июля будут опубликованы результаты исследования.

Ученые объяснили, что наступление менопаузы (прекращение менструаций у женщин) — естественный процесс, который может сопровождаться множеством неприятных симптомов, таких как нарушения сна и увеличение веса. Некоторые исследования показали, что с началом менопаузы женщины набирают в среднем один фунт (более четырехсот с половиной граммов) в год, при этом вес 20% из них может увеличиться на 10 фунтов (4,54 кг).

Эксперты в области здравоохранения считают, что снижение уровня женских гормонов, потеря мышечной массы и естественное старение вызывают метаболические изменения в организме, приводящие к увеличению веса. Более того, эти изменения затрудняют сброс килограммов, накопленных с момента прекращения месячных.

Чтобы выяснить, может ли термическое воздействие оказывать положительное влияние на метаболическое здоровье, ученые провели эксперимент на мышах. Ожиревших (в ходе соблюдения специальной диеты) пожилых самок грызунов разделили на две группы. Первую группу регулярно помещали в специальную камеру для термотерапии с температурой 40 градусов по Цельсию на 30 минут в день в течение 12 недель. Вторая группа грызунов тепловому воздействию не подвергалась.

Результаты эксперимента показали, что у самок мышей «в менопаузе» наблюдалось меньшее возрастное повреждение тканей по сравнению с грызунами из второй группы. Более того, тепловая терапия помогла улучшить чувствительность грызунов к инсулину и скорость сжигания жировых отложений.

По словам ученых, тепло повышало активность молекулы под названием TRPV1, которая действует как канал ионов кальция в клеточной мембране. Исследователи пояснили, что активная TRPV1 запускала усиленный процесс «круговорота» кальция в клетках, который стимулировал повышение расхода энергии и сжигание жира.

Ученые предположили, что тепловая терапия может быть полезной и для людей, особенно для женщин, которые плохо справляются с физическими нагрузками. Чтобы выяснить, действительно ли посещение сауны эффективно запускает процесс похудения у человека, нужны дополнительные исследования.

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