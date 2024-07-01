Врач рассказала, кому подходят брекеты и прозрачные элайнеры

Элайнеры – съемные ортодонтические конструкции, выполненные из прозрачного или почти незаметного на зубах пластика, – не подойдут людям с серьезными аномалиями прикуса, такими как скученность зубов, глубокий или открытый прикус или выраженное смещение челюстей. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-стоматолог, заведующая отделением стоматологии ГБУЗ Староминской центральной районной больницы Татьяна Сумцова.

В таких случаях лучше использовать брекеты, которые позволяют наиболее точно и качественно скорректировать подобные нарушения.

«Главным преимуществом брекетов является их высокая эффективность в исправлении практически любых нарушений прикуса - от скученности зубов до серьезных аномалий развития челюстей. Благодаря постоянной фиксации на зубах они позволяют специалисту максимально точно контролировать и корректировать их перемещение. Кроме того, к другим плюсам брекетов можно отнести сравнительно невысокую стоимость по сравнению с альтернативными методами», – объяснила Сумцова.

Однако наряду с достоинствами, у брекетов есть и недостатки. Так, фиксированная конструкция на зубах может создавать неудобства в гигиене полости рта и ограничивать выбор продуктов питания. Кроме того, металлические брекеты достаточно заметны и могут вызывать эстетические проблемы.

«Альтернативой традиционным брекетам являются прозрачные элайнеры. Главным достоинством этого метода является его практически полная незаметность. Кроме того, элайнеры отличаются более высоким уровнем комфорта для пользователя, лечение, как правило, проходит быстрее, и отсутствуют риски травмирования мягких тканей рта. Вместе с тем, элайнеры имеют и некоторые ограничения. Во-первых, они менее эффективны при необходимости значительного перемещения зубов или исправления серьезных аномалий прикуса. Во-вторых, их применение требует от пациента высокой дисциплины и ответственности - ведь капы нужно носить практически круглосуточно», – заключила врач.

Ранее врач назвала пять привычек, которые могут испортить прикус.