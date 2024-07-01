Когнитивные проблемы у матери повышают риск болезни Альцгеймера, выяснили ученые

Ученые из Массачусетской больницы общего профиля и Центра женского здоровья имени Бригама (оба учреждения в США) установили, что риск развития болезни Альцгеймера в большей степени зависит от материнской стороны, чем от отцовской. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Neurology.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 4413 человек в возрасте от 65 до 85 лет, у которых не было проблем с памятью и другими когнитивными функциями. Специалисты использовали позитронно-эмиссионную томографию для выявления маркеров болезни Альцгеймера — скоплений токсичных амилоидных белков в мозге. Согласно популярной научной теории, такие белковые бляшки выступают главными виновниками повреждения и дисфункции клеток головного мозга (нейронов).

Также исследователи попросили участников сообщить, страдали ли когда-либо болезнью Альцгеймера их родители.

Оказалось, что при наличии когнитивных нарушений у матери риск развития болезни Альцгеймера у испытуемых в любом возрасте был выше, чем в случае проблем с памятью у отца. Однако, если у отца потеря памяти происходила в относительно молодом возрасте (до 65 лет), вероятность возникновения болезни Альцгеймера также оставалась повышенной.

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