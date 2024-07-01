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РАН потеряла ряд позиций в рейтинге ведущих научно-исследовательских центров мира

РАН опустилась на 23 позиции в рейтинге мировых научно-исследовательских центров

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Владимир Песня/РИА «Новости»

За прошлый год Российская академия наук (РАН) потеряла 23 позиции в рейтинге ведущих научных организаций мира. Об этом, ссылаясь на журнал Nature, сообщает газета «Ведомости».

Рейтинг Nature ведется с 2005 года на основании публикаций в 64 научных журналах. Учитываются публикации по пяти научным направлениям: биологические науки, химия, наука о земле и окружающей среде, наука о здоровье и физические науки.

В 2023 году число опубликованных учеными РАН работ уменьшилось на 17,2%, до 507 статей. Таким образом, РАН занимает 94-е место в рейтинге Nature. Московский государственный университет (МГУ) опустился на семь позиций вниз, заняв 420-е место.

Эксперты объясняют это сложностью публикаций в зарубежных изданиях работ российских ученых из-за санкций.

Первое место по количеству патентных заявок занимает КНР. Китай занимает второе место в мире после США по расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. В научно-исследовательской отрасли КНР занято около 90 млн человек, китайские ученые активно публикуются в международных высокорейтинговых журналах.

До этого сообщалось, что российские ученые вошли в мировой рейтинг по материаловедению.

Ранее ректору МГУ присвоили звание Героя Труда.

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