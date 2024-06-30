Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии нашли редкую обувь римского воина

Arkeonews: в Баварии найдены сандалии римского военного возрастом 2000 лет

close
100%
Bavarian State Office for the Conservation of Monuments

В Германии нашли 2000-летние римские сандалии военного. Об этом сообщает Arkeonews.

Артефакт нашли в римском военном лагере, который действовал в период между 60 и 130 годами нашей эры. Сандалии были покрыты толстым слоем заржавевшего металла. Они представляли собой калигу — прочную обувь с гвоздями на подошве. Сандалии были частью униформы солдат римских легионеров. Их носили во время маршей, а гвозди обеспечивали устойчивость при ходьбе и сцепление с грунтом при ходьбе по труднопроходимой местности.

До этого ученые находили гвозди от подобной обуви. Сандалии с остатками кожаной подошвы — редкость, особенно в Баварии.

Также в Баварии был найден средневековый протез руки со сложной конструкцией. Он был выполнен из нескольких видов металла. Предмет принадлежал мужчине в возрасте от 30 до 50 лет, у которого могли быть удалены все пальцы кроме большого. Ученые связывают его создание с участившимися между XV и XVII веками войнами, из-за которых многие люди потеряли конечности.

Ранее в Венгрии нашли средневековую серебряную чашу для причастия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами