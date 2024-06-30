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В КНР стендовое испытание ракеты завершилось аварией

В КНР стендовое испытание ракеты Tianlong-3 завершилось аварией

Китайская компания Space Pioneer осуществила неудачное статическое испытание ракеты-носителя Tianlong-3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Авария произошла днем 30 июня в городе Гунъи в центральной провинции Хэнань. Во время испытания произошло «структурное нарушение» в соединении корпуса ракеты с испытательным стендом, в результате ракета оторвалась от тестовой площадки и взлетела. Она упала в 1,5 км от места проведения испытаний в горах.

Отмечается, что жидкотопливная ракета Tianlong-3 по характеристикам сопоставима с Falcon 9 американской компании SpaceX. Она будет способна доставить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза.

До этого заместитель директора Китайского национального космического управления (CNSA) Бянь Чжиган в ходе пресс-конференции сообщил, что Китай запустит миссию для сбора образцов с Марса к 2030 году.

Также сообщалось, что Китай провел успешные испытания прототипа первой ступени сверхтяжелой ракеты Long March 10, оснащенной тремя двигателями YF-100K, работающими на керосине и жидком кислороде. Полноценная первая ступень Long March 10 будет иметь семь двигателей YF-100K.

Ранее в NASA сообщали, что марсоход Preservance нашел валун, который еще не видели на Марсе.

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