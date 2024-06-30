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Врачи рассказали об опасном массаже шеи

Health: массажный пистолет может вызвать головокружение из-за воздействия на ухо

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Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Описаны два случая головокружения у женщин после использования ручных массажных пистолетов в области головы и шеи. Об этом сообщает Health.

Ручные массажные пистолеты могут помочь при болях в мышцах. Новая работа в журнале JAMA Otolaryngology показала, что они также могут повысить риск развития головокружения. В одном описанном случае оно развилось у 31-летней женщины через 12 часов после применения массажного пистолета на шее и плечах. Второй пациентке было 48 лет, и она регулярно страдала от приступов головокружения. Приступы головокружения у обеих женщин смягчились после отказа от массажных пистолетов.

Авторы отчета считают, что массажные пистолеты могут влиять на кальциевые образования (отолиты) во внутреннем ухе. Это приводит к доброкачественному пароксизмальному позиционному головокружению (ДППГ). Избавить от него может специальный маневр Эпли, который применяют врачи, чтобы вернуть кристаллы внутреннего уха на место.

Предыдущие исследования связали ДППГ с вибрацией от интенсивных физических упражнений, использования электрических зубных щеток и некоторых стоматологических процедур.

Авторы отчета считают, что на массажных пистолетах должно быть предупреждение о риске головокружения. Некоторые эксперты отмечают, что эти устройства лучше не использовать в области головы или верхней части шеи: риск вреда выше, чем пользы. Также нужно избегать использования массажных пистолетов в области глаз, паха, над сердцем или за коленями.

Ранее ученые нашли причину скрытой потери слуха у людей.

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