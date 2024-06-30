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Ученые рассказали, когда использовать домашние тесты на вирусы

Science: тесты на коронавирус лучше применять через два дня от появления симптомов

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Shutterstock

Для минимального риска ложноотрицательного результата тест на коронавирус следует сдавать через два дня после появления симптомов. Это показало исследование, опубликованное в журнале Science Advances.

«В случае Covid мы обнаружили, что, если у вас есть только один тест, лучше всего подождать два дня после того, как возникли симптомы. До этого вирус вряд ли будет обнаружен», — объяснили ученые.

Авторы добавили, что в случае гриппа и респираторного синцитиального вируса (РСВ) тестирование лучше пройти в день появления симптомов.

В последние годы выпущено множество домашних тестов на SARS-COV-2 и другие вирусы. Однако многие из них имеют высокий риск ложноотрицательного результата. Это может привести к тому, что зараженный человек будет считать себя безопасным для окружающих.

В новом исследовании ученые создали математическую модель, используя данные о варианте Omicron, поведении пациентов и других факторах. Она показала, что тестирование на коронавирус в первый день появления симптомов приводит к ложноотрицательному результату в 92% случаев. Через два дня риск падает до 70%.

Ученые отметили, что 70% — это высокий риск ложноотрицательного результата. Но тесты предназначены для выявления людей с наибольшей вирусной нагрузкой, которые имеют больше шансов заразить окружающих.

Ранее ученые нашли способ победить устойчивый к лечению грибок.

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