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В оливках нашли вещество, которое снижает уровень сахара и помогает похудеть

ASN: эленоловая кислота из оливок помогла мышам с диабетом похудеть

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Depositphotos

Эленоловая кислота из оливок помогла снизить уровень сахара в крови и похудеть мышам с диабетом и ожирением. Об этом сообщает Американское общество питания (ASN).

Ученые начали работу с поиска натуральных веществ, которые влияют на гормоны GLP-1 и PYY. Последние способствуют сытости и предотвращают переедание. Их действие имитируют препараты Лируглутид, Оземпик и другие.

Лабораторным мышам перорально давали эленоловую кислоту. Через неделю особи с ожирением весили меньше и имели меньший уровень сахара в крови по сравнению с животными, которым не давали это вещество. Эффективность кислоты была лучше, чем у метформина — популярного лекарства при диабет 2-го типа. Эленоловая кислота была сравнима по эффективности с Лираглутидом.

Эленоловая кислота значительно снижала потребление пищи и способствовала потере веса. По мнению исследователей, концентрация этого вещества в оливковом масле или оливках слишком низкая, чтобы эти продукты привели к обнаруженным эффектам. Результаты ученых могут лечь в основу более доступных и безопасных альтернатив Оземпику.

Ранее врач оценила эффективность разгрузочных дней для похудения.

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