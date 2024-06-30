Врач назвала противопоказания к половой активности для женщин

Полипы и опухоли шейки матки приводят к боли и кровотечениям при половой активности, поэтому важно исключить ее до излечения. Об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог клиники DocMed ЭКО Алина Степанова.

«Кисты яичников могут вызывать боль и дискомфорт при половой активности, особенно если они большие или склонны к разрыву. Иногда может быть рекомендовано воздержание до тех пор, пока киста или ее разрыв не будут вылечены», — объяснила «Газете.Ru» Степанова.

Половая активность при воспалении органов малого таза или их опущении может привести к сильной боли, рассказала врач. Новообразования шейки матки вызвать не только боль, но и кровотечения при половой активности.

После травм или операций на половых органах, а также после родов воздержание обязательно. Нужно дождаться полного восстановления, длительность полового покоя определит врач.

Передающиеся половым путем инфекции или молочница — тоже противопоказание к половой активности. Дело не только в риске заразить партнера, но и в возможных осложнениях, пояснила Степанова.

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