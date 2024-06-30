Токсикоз при беременности оказался похож на один из видов рака

У каждого вида рака свои симптомы, рак желудка по своим проявлениям похож на токсикоз при беременности, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь.

«Токсикоз при беременности похож по симптомам на рак желудка. Изначально опухоль появляется в одном из отделов желудка и прорастает в ткани. Увеличиваясь в размерах, новообразование заполняет желудок и влияет на процессы пищеварения. Первые признаки заболевания — дискомфорт и боль в области желудка. На ранних стадиях также возникают изжога, тошнота, снижение аппетита, ощущение вздутия после еды, дискомфорт в верхней части живота, повышенная утомляемость, слабость», – рассказал врач.

При токсикозе женщины часто жалуются на похожие симптомы, из-за чего во время беременности симптомы онкологического заболевания могут быть смазанными или неочевидными.

«Если симптомы начали проявляться до начала беременности, это может быть поводом для подозрений на наличие онкологического процесса. Кроме того, симптоматика при онкологии будет нарастать и становиться хуже. Как правило, в начале развития она будет затрагивать только пораженный орган и систему, с которой он связан, например система ЖКТ при раке желудка», – рассказал врач.

По его словам, диагностика онкологических заболеваний во время беременности включает в себя тщательный сбор жалоб, анализ семейного анамнеза, осмотр и использование безопасных инструментальных и лабораторных методов, например, УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры.

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