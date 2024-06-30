проект

>

Токсикоз при беременности оказался похож на один из видов рака

Врач Братусь: токсикоз при беременности по симптомам схож с раком желудка

close
100%

У каждого вида рака свои симптомы, рак желудка по своим проявлениям похож на токсикоз при беременности, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт клиники персональной медицины La Salute Михаил Братусь.

«Токсикоз при беременности похож по симптомам на рак желудка. Изначально опухоль появляется в одном из отделов желудка и прорастает в ткани. Увеличиваясь в размерах, новообразование заполняет желудок и влияет на процессы пищеварения. Первые признаки заболевания — дискомфорт и боль в области желудка. На ранних стадиях также возникают изжога, тошнота, снижение аппетита, ощущение вздутия после еды, дискомфорт в верхней части живота, повышенная утомляемость, слабость», – рассказал врач.

При токсикозе женщины часто жалуются на похожие симптомы, из-за чего во время беременности симптомы онкологического заболевания могут быть смазанными или неочевидными.

«Если симптомы начали проявляться до начала беременности, это может быть поводом для подозрений на наличие онкологического процесса. Кроме того, симптоматика при онкологии будет нарастать и становиться хуже. Как правило, в начале развития она будет затрагивать только пораженный орган и систему, с которой он связан, например система ЖКТ при раке желудка», – рассказал врач.

По его словам, диагностика онкологических заболеваний во время беременности включает в себя тщательный сбор жалоб, анализ семейного анамнеза, осмотр и использование безопасных инструментальных и лабораторных методов, например, УЗИ, МРТ и анализы крови на онкомаркеры.

Ранее врач развеял миф о том, что активированный уголь «чистит сосуды».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами