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Врачи рассказали, как уснуть в жару

The Conversation: уснуть в жару поможет наволочка из морозилки

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Freepik.com

При опасном для жизни тепловом ударе температура тела может превысить 40°C. Наибольшему риску подвергаются пожилые люди и дети из-за менее активного потения. Охладиться поможет наволочка из морозильной камеры или погружение рук и ног в холодную воду, сообщает The Conversation.

Исследование 2003 года показало, что охлаждение с помощью прохладной воды, вентилятора или кондиционера может предотвратить летальный исход из-за жары.

Для пожилых полезно протирать кожу губкой с холодной водой либо принимать прохладный душ или ванну. Исследования показывают, что оптимальна температура около 26°C или 27°C. Погружение в слишком холодную воду может вызвать холодовой шок. К телу можно прикладывать лед или прохладные компрессы. Охлаждать нужно пах, подмышки, шею, лоб, запястья и туловище. Они богаты поверхностными сосудами, поэтому кровь от этих областей быстро охладит внутренние органы. Держать холод у кожи нужно не более десяти минут подряд, а при использовании льда важно обернуть его тканью. Ночью можно использовать холодные грелки или охладить наволочку в морозилке перед сном.

Менее эффективные методы — вентиляторы и горячие напитки. Вентиляторы могут улучшить испарение пота, но они эффективны при температуре до 33°C. Также они менее полезны для пожилых и людей с недостаточным потоотделением. Горячие напитки активируют механизмы охлаждения организма, но это приводит к удалению жидкости из организма. Поэтому лучше выбирать охлажденные напитки.

Ранее врач оценила эффективность разгрузочных дней для похудения.

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