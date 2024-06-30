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Найдены связанные с перееданием бактерии

Gut: кишечные бактерии могут снижать и повышать аппетит

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Shutterstock

Ученые нашли кишечных бактерий, связанных с перееданием и ожирением. Исследование опубликовано в журнале Gut.

Авторы работы использовали анкету из 35 вопросов для диагностики пищевой зависимости у людей. У мышей это состояние выявляли по настойчивому поиску пищи и перееданию.

Зависимость от еды у мышей была связана увеличением численности протео- и актинобактерий. Также у них было меньше бактерий Blautia из типа бациллот. В исследовании приняли участие 88 человек. У тех, кто был зависим от еды, было больше протеобактерий и меньшей актинобактерий и Blautia.

Изменения кишечной микробиоты влияли на активность генов в зоне мозга, отвечающей за самоконтроль и принятие решений.

«Результаты, полученные как у мышей, так и у людей, показали, что специфическая микробиота может защищать от пищевой зависимости. Мы изучили защитные эффекты перорального введения пребиотиков: лактулозы и рамнозы. Оно привело к увеличению количества бактерий Blautia и значительному смягчению пищевой зависимости», — рассказали ученые.

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