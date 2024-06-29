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На Земле открыли «звездный» солярий, где можно загорать под светом Веги и Бетельгейзе

Space.com: в ФРГ появился салон загара с лампами, имитирующими разные звезды

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Michael Förtsch

В Германии открыли первый в своем роде «звездный солярий». Лампы для загара в нем имитируют спектры различных звезд. Проект представил художник-концептуалист Джонатан Китс на площадке фестиваля культуры и технологий Festival der Zukunft, который проходит в Мюнхене. Об этом сообщает портал Space.com.

В салоне можно найти лампы с излучением в диапазоне от прохладных красных карликов до голубых гигантов, таких как Вега из созвездия Лиры. Там также представлена лампа со спектром Бетельгейзе — красного сверхгиганта в созвездии Ориона, который вскоре может навсегда исчезнуть с небосвода в результате взрыва сверхновой.

По словам автора инициативы, загар от излучения далеких светил позволит ощутить дух жизни на иных планетах, не покидая Землю.

Джонатан Китс также сообщил журналистам, что был бы рад принять в своем солярии уроженцев других планет, или открыть следующее подобное заведение в соседней галактике.

Художник объяснил, что хотел бы таким образом поделиться с посетителями пониманием, что все мы — космические существа, и в какой-то момент человек станет инопланетянином, ступившим на поверхность иного мира.

Ранее ученые нашли звезду, летящую сквозь Млечный Путь на огромной скорости.

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