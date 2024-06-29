Ученые раскрыли секрет лекарственной устойчивости опасного рака кожи

Ученые Цюрихского Университета в Швейцарии установили, что лекарственная устойчивость меланомы (опасного типа рака кожи) обусловлена повышенной активностью гена под названием POSTN. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports Medicine.

Ученые объяснили, что во многих случаях при лечении меланомы эффект целенаправленной терапии со временем снижается. Это называется лекарственной устойчивостью. По словам исследователей, у некоторых пациентов опухоли могут быть резистентны с самого начала.

Для выявления конкретных механизмов, лежащих в основе снижения эффективности терапии противоопухолевыми препаратами, ученые проанализировали активность различных генов в опухолевых клетках людей с меланомой до и после начала лечения. В ходе исследования применили инновационный метод тонкоигольчатой биопсии, позволяющий анализировать каждую клетку в отдельности.

Результаты показали, что в опухолевых клетках пациентов с быстро прогрессирующей (несмотря на лечение) меланомой была повышена экспрессия гена под названием POSTN. Кроме того, микроокружение таких опухолей содержало большее количество определенного типа макрофагов — подтипа иммунных клеток, который способствует развитию рака.

Ученые установили, что POSTN связывается со специфическими рецепторами на поверхности макрофагов в раковых клетках и меняет их функциональную программу так, чтобы защитить клетки от разрушения препаратами.

Исследователи пояснили, что лекарственная резистентность невозможна без макрофагов, способствующих развитию рака. Они предположили, что целенаправленное воздействие на определенные типы макрофагов может повысить эффективность терапии злокачественной меланомы.

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