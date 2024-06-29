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Количество мощных природных пожаров в мире удвоилось за 20 лет, выяснили ученые

NEE: с 2003 по 2023 год в мире случилось около 3 тыс. сильнейших лесных пожаров

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

Австралийские ученые из Университета Тасмании выяснили, что во всем мире за последние 20 лет количество экстремально сильных лесных пожаров увеличилось в два раза. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Выводы команды основаны на подсчетах энергии с помощью спутниковых наблюдений, выделившейся при различных природных пожарах с 2003 по 2023 год.

Исследователи выявили в общей сложности 30 млн пожаров. Затем они выбрали 2913 из них с наибольшим выделением энергии, то есть 0,01% наиболее мощных очагов.

Работа показала, что эти экстремально сильные пожары становятся более частыми, и их число удвоилось за указанный период. Кроме того, изменились и сами критерии «экстремально сильного пожара».

Наиболее интенсивные огненные происшествия последних лет производили в два раза больше энергии по сравнению с возгораниями в начале 2000-х годов.

Эти результаты согласуются с другими недавними данными об усугублении природных пожаров, отметили исследователи.

Ранее ученые назвали новую причину многолетних пожаров на сибирских торфяниках.

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