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Ученые выяснили, без чего невозможна очистка мозга

Daily Mail: во сне мозг очищается от отходов, связанных с деменцией

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Ученые выяснили, что мозг очищается от отходов с помощью особых электрических волн. Это помогает выводить в том числе белок, связанный с симптомами болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Daily Mail.

Важная часть очистки организма от отходов — лимфатическая система. В мозге ее функции выполняет глимфатическая система. Она выводит отходы, которые образуются при работе клеток. В новом исследовании ученые нашли места вокруг мозга, через которые выходит спинномозговая жидкость с отходами.

Также они выяснили, что нервные клетки мозга работают как насосы, способствующие току жидкости и выведению отходов из мозга. Они работают во сне, слаженно генерируя электрические импульсы. Это подчеркивает важность достаточного сна.

Ученые считают, что нацеленные на этот процесс методы терапии могут замедлить развитие или даже предотвратить неврологические заболевания, включая болезнь Альцгеймера и Паркинсона. При них отходы накапливаются в мозге и ускоряют потерю клеток мозга.

Эксперименты проводились на мышах, но ученые считают, что их работа согласуется с исследованиями потенциальных причин болезни Альцгеймера и других деменций.

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