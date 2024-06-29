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В Австрии нашли редкий 1500-летний реликварий из слоновой кости

Arkeonews: в Австрии нашли христианский 1500-летний реликварий из слоновой кости

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University of Innsbruck

Археологи нашли редчайший 1500-летний реликварий из слоновой кости в Австрии. Об этом сообщает Arkeonews.

Ученые проводили раскопки в древнем поселении на юге Австрии с лета 2016 года. В 2022 году они обнаружили реликварий с круглой шкатулкой из слоновой кости.

В реликвариях хранили святые для людей предметы. Их забирали с собой, если оставляли церковь. В мире известно около 40 подобных реликвариев. Последний из них нашли во время раскопок около 100 лет назад.

Реставраторам пришлось работать очень бережно. Слоновая кость долго хранилась под землей и поглотила много влаги, что сделало ее мягкой и хрупкой. Неконтролируемая сушка могла привести к усадке и трещинам.

Предмет размером около 20 на 30 сантиметров был богато украшен сценами из Библии. На одном из фрагментов изображен человек у подножия горы. Вероятнее всего, это сцена передачи законов Моисею на горе Синай. На другом фрагменте изображено Вознесение Христа. В этой сцене присутствует колесница: ученые не встречали подобных трактовок.

Ранее в Венгрии нашли средневековую серебряную чашу для причастия.

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