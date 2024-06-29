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Врач дал советы россиянам с гипертонией

Врач Инаури: гипертоникам нужно ограничить потребление соли и насыщенных жиров

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При гипертонии важно изменить питание, больше двигаться и принимать назначенные лекарства. Об этом рассказал кардиолог Илья Инаури, сообщает Лента.Ru.

Соль задерживает жидкость, повышая кровяное давление. Поэтому при гипертонии важно ограничить ее потребление. Также следует отказаться от курения и алкоголя.

Важно поддерживать здоровый вес: больше двигаться и правильно питаться. Кардиолог рекомендовал есть больше фруктов, овощей, цельнозерновых и нежирных молочных продуктов. Продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и холестерина нужно избегать.

Также следует научиться расслабляться и управлять стрессом. Обязательно нужно принимать назначенные врачом лекарства, заключил кардиолог.

До этого врач Баркулова рассказала «Газете.Ru», что при снижении кровяного давления нельзя бросать лекарства от гипертонии. Его нормализация указывает на то, что лекарство и его доза правильно подобраны.

Ранее врач рассказала, каким женщинам нужен половой покой.

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