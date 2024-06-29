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Врач рассказала, как защититься от рака мозга

Daily Mail: качественный сон снижает риск развития рака мозга

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Shutterstock

Качественный сон, потребление достаточного количества жирных кислот омега-3, сохранение стройности и физическая активность снижают риск развития рака мозга. Об этом изданию Daily Mail рассказала Сара Мид, нейроонколог из больницы Харборн в Великобритании.

По словам врача, регулярные тренировки на свежем воздухе и поддержание здорового веса помогают укрепить иммунную систему. Усиление иммунной функции способствует более эффективному обнаружению и устранению в организме клеток, которые в дальнейшем могут трансформироваться в раковые. Физическая активность также снижает системное воспаление и предотвращает производство избыточного количества гормонов роста. Эти факторы повышают эффективность деления всех клеток организма, в числе которых раковые.

Доктор Мид подчеркнула, что для профилактики рака мозга необходимо правильно и сбалансированно питаться. Она порекомендовала ограничить долю жирной и сладкой пищи в рационе в пользу овощей и фруктов. Однако от жирных кислот омега-3, которые содержатся в рыбе, отказываться не стоит. Они важны для поддержания здоровья мозга.

Не менее важно соблюдать режим дня и восполнять энергию с помощью качественного сна. Нейроонколог уточнила, что здоровый взрослый человек должен спать около семи-девяти часов в сутки. Продолжительность ночного сна также может варьироваться в зависимости от возраста и особенностей здоровья человека. Недостаток сна или его плохое качество (например, прерывистость) коррелируют с преждевременным «износом» клеток и накоплением повреждений ДНК, повышающих риск развития рака мозга (и других видов заболевания).

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