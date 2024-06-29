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Россиянам рассказали о питании для хорошего сна

Диетолог Воробьева: продукты для улучшения сна нужно есть в течение дня

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Для хорошего сна ужин должен быть легким, а продукты для улучшения сна нужно есть в течение дня, а не вечером. Об этом «Живем в Нижнем» рассказала врач гастроэнтеролог-диетолог Ольга Воробьева.

Для ужина следует выбирать легкоперевариваемые продукты, подчеркнула врач. Например, крупы, овощи, творог, некрепкие бульоны. От выпечки и сладостей стоит отказаться. Также не следует есть сыры, соусы, полуфабрикаты и шоколад. Они содержат вещество тирамин — предшественник гормона стресса норадреналина.

Существуют продукты, которые помогают синтезу мелатонина — одного из гормонов сна. К ним относятся миндаль, рыба, бобовые, листовые зеленые овощи, вишня и молоко. Но они не могут быстро улучшить качество сна после разового потребления.

«Нет никакой прямой зависимости от употребления перед сном определенной еды и наступившим сном. Такие продукты нужно есть в принципе, чтобы пополнять запас улучшающих сон веществ, то есть способствующих синтезу мелатонина», — объяснила Воробьева.

До этого врач рассказала «Газете.Ru» о диете «Радуга» для снижения риска рака, диабета, воспаления и других заболеваний.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.

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