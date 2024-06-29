Почему не получается снизить вес, если ничего не ешь, рассказала врач

Когда человек сидит на строгой диете и сильно ограничивает себя в еде, вес может все равно набираться. Чаще всего это происходит из-за неправильного подбора продуктов питания и снижения основного обмена веществ. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Я ничего не ем, а вес набирается» – это одна из самых частых жалоб на приеме у диетолога. Люди часто винят в этом гормоны, но это лишь 5% случаев. Чаще всего это связано с питанием и образом жизни. После исключения гормональных причин лишнего веса важно проанализировать дневник питания пациента (его рацион в течение недели)», – рассказала врач.

По ее словам, существуют два варианта развития событий. Первый – пациент на самом деле потребляет больше калорий, чем тратит, но не осознает этого.

«Например, в стаканчике кофе со сладким сиропом примерно 300 ккал – полноценное пирожное. Часто в заблуждения вводят продукты, на которых написано «правильное питание», но если прочитать состав можно неприятно удивиться количеству сахара, насыщенных жиров и следовательно количеству ккал. В качестве примера можно привести гранолу или протеиновые батончики. Также часто из поля зрения выпадают маленькие конфетки и печенья, которые пациенты любят есть с коллегами на работе в перерывах на кофе – пока пациент не начинает вести дневник питания он даже не осознает, что за день может съесть почти пачку печенья или плитку шоколада. Еще пациент может ограничиваться себя в еде всю неделю, но «срываться» по выходным», – отметила Атаманова.

Второй вариант: пациент на самом деле находится на ограничительной диете и употребляет очень мало ккал в сутки. На фоне такого питания может снижаться основной обмен веществ.

«Организм людей с ожирением или лишним весом сопротивляется попыткам снизить вес ниже определенной цифры. Ведь на протяжении большей части эволюции человека тенденция накапливать калории в виде жира давала преимущество, позволяя выживать в периоды длительного ограничения калорийности. Таким образом, жесткая диета заставляет тело думать, что человек умирает от голода из-за резкого сокращения потребления энергии. Это может приводить к замедлению метаболизма, поскольку тело переходит в режим голодания», – рассказала врач.

Чтобы с этим справиться, нужно вести дневник питания, начать сбалансировано питаться, увеличить калорийность рациона. Также важно работать с уровнем стресса, наладить режим сна, питьевой режим.

Ранее врач назвала три группы людей с высоким риском развития диабета.