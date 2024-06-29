проект

>

Врач рассказала, когда женщинам нужен половой покой

Гинеколог Степанова: для избежания разрыва кист яичников нужен половой покой

close
100%
Shutterstock

При кистах яичника важно соблюдать половой покой, иначе возможны боль и разрывы кист. Об этом «Газете.Ru» рассказала гинеколог клиники DocMed ЭКО Алина Степанова.

«Кисты яичников могут вызывать боль и дискомфорт при половой активности, особенно если они большие или склонны к разрыву. Иногда может быть рекомендовано воздержание до тех пор, пока киста или ее разрыв не будут вылечены. Полипы и опухоли шейки матки могут вызвать не только боль, но и кровотечения во время половой активности», — объяснила врач.

Также половой покой необходим при воспалительных заболеваниях органов малого таза или их опущении (пролапсе). Половая активность может усугубить эти состояния и вызвать сильную боль.

«Женщины, у которых диагностированы молочница или инфекции, передающиеся половым путем, должны воздерживаться до полного излечения у всех партнеров. Это необходимо для предотвращения передачи инфекции и избежания осложнений», — рассказала Степанова.

После травм промежности и половых органов, операций на матке или яичниках воздержание необходимо до полного заживления тканей. Несколько недель после родов и некоторым беременным также противопоказана половая активность. Срок воздержания определяется врачом в зависимости от типа и объема операции или травмы.

Ранее врач назвала бесполезные для женщин анализы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами