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Названы страны, жители которых потребляют соль в опасных количествах

Daily Mail: Казахстан занимает первое место по потреблению соли в мире

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Unsplash

Согласно новому исследованию, проведенному экспертами Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), жители Казахстана и Кыргызстана потребляют около 17,2 грамма соли в день. Такое количество более чем в три раза превышает рекомендованную ВОЗ норму потребления (пять граммов). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Исследователи оценили уровни потребления соли в 53 странах Европы путем проведения опросов и анализа информации, предоставленной руководством организаций по вопросам здравоохранения государств-участников. Оказалось, что больше всего соли (17,2 г в день) потребляют в Казахстане и Кыргызстане. Узбекистан находится на третьей строчке рейтинга (жители потребляют 14,88 г соли в день), Российская Федерация — на четвертой (14,87 г), Турция — на пятой (14, 37).

В числе рекордсменов также оказались Чехия, Украина, Северная Македония, Румыния, Хорватия, Словения, Греция, Молдова, Черногория, Португалия, Бельгия, Беларусь, Таджикистан, Германия и Венгрия. Согласно результатам исследования, граждане этих государств ежедневно превышают норму потребления соли более, чем в два раза. Эксперты ВОЗ отметили, что в рамки потребления этого пищевого продукта «уложилась» лишь одна страна из 53 — Мальта (около 4,92 г соли в день на душу населения).

Исследователи объяснили, что злоупотребление солью выступает основной причиной повышения кровяного давления, значительно увеличивающего риск сердечного приступа и инсульта. По словам экспертов ВОЗ, «виновниками» гипертонии могут быть ультра-обработанные пищевые продукты, фастфуд и стритфуд (готовая к употреблению еда и напитки, продаваемые на улице).

Ранее было установлено, что лишняя ложка соли может повысить риск воспалительного заболевания.

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