Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появление щенка может вызвать у хозяев «щенячью хандру», выяснили ученые

NPJ MHR: около 50% владельцев щенков жалуются на негативные эмоции из-за питомца

close
100%
Shutterstock

Появление дома щенка обычно вызывает у людей чувство радости и счастья, однако хозяева любимца нередко испытывают и отрицательные чувства, похожие на постродовую хандру. К такому выводу пришли финские ученые из Хельсинского университета. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Mental Health Research (NPJ MHR).

Чтобы изучить вопрос, команда опросила более 2 тыс. хозяев псов, которые заводили питомцев в щенячьем возрасте.

«Как показали наши изыскания, владельцы молодых собак нередко впадают в так называемую «щенячью хандру», которая проявляется тремя способами: тревогой, разочарованием и усталостью. Симптомы могут возникать одновременно и по отдельности», — уточнила автор работы, психолог Аада Столь.

Мысли тревожного владельца щенка окрашены беспокойством о благополучии и развитии питомца, а также о собственной некомпетентности в уходе за своей собакой. Владельцы могут винить себя, когда что-то идет не так, как планировалось.

Разочарованный хозяин способен испытывать неудовлетворенность и стресс из-за напряжения и неожиданных проблем, связанных с заботой о любимце. Ему бывает трудно построить эмоциональную связь со щенком, они могут пожалеть, что вообще завели щенка, и подумать об отказе от собаки.

По словам ученых, от «щенячьей хандры» страдает чуть меньше половины всех владельцев собак. При этом 10% из них жалуется на сильные переживания. Однако негативные чувства быстро проходят по мере взросления любимца.

Ранее исследователи выяснили, для чего собакам на самом деле нужно умение делать грустные глаза.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами