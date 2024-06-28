Появление щенка может вызвать у хозяев «щенячью хандру», выяснили ученые

Появление дома щенка обычно вызывает у людей чувство радости и счастья, однако хозяева любимца нередко испытывают и отрицательные чувства, похожие на постродовую хандру. К такому выводу пришли финские ученые из Хельсинского университета. Исследование опубликовано в научном журнале NPJ Mental Health Research (NPJ MHR).

Чтобы изучить вопрос, команда опросила более 2 тыс. хозяев псов, которые заводили питомцев в щенячьем возрасте.

«Как показали наши изыскания, владельцы молодых собак нередко впадают в так называемую «щенячью хандру», которая проявляется тремя способами: тревогой, разочарованием и усталостью. Симптомы могут возникать одновременно и по отдельности», — уточнила автор работы, психолог Аада Столь.

Мысли тревожного владельца щенка окрашены беспокойством о благополучии и развитии питомца, а также о собственной некомпетентности в уходе за своей собакой. Владельцы могут винить себя, когда что-то идет не так, как планировалось.

Разочарованный хозяин способен испытывать неудовлетворенность и стресс из-за напряжения и неожиданных проблем, связанных с заботой о любимце. Ему бывает трудно построить эмоциональную связь со щенком, они могут пожалеть, что вообще завели щенка, и подумать об отказе от собаки.

По словам ученых, от «щенячьей хандры» страдает чуть меньше половины всех владельцев собак. При этом 10% из них жалуется на сильные переживания. Однако негативные чувства быстро проходят по мере взросления любимца.

Ранее исследователи выяснили, для чего собакам на самом деле нужно умение делать грустные глаза.