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Ученые назвали доисторическое изобретение, благодаря которому у людей появилась мода

SciAdv: создание иглы с ушком в палеолите впервые позволило украшать одежду

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Science

Австралийские ученые из Сиднейского университета назвали изобретение эпохи палеолита, которое могло положить начало созданию моды у человечества. По мнению специалистов, все началось с появления иглы с ушком. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

«Игольчатые инструменты с ушком оказались важным достижением в доисторической эпохе, поскольку они документируют переход от утилитарного назначения одежды к социальному», — уточнил автор работы, доктор Ян Гиллиган.

Самые ранние известные иглы с ушком появились примерно 40 тыс. лет назад в Сибири. Первые такие изделия представляли собой модифицированные костяные шила.

Как свидетельствуют данные, к тому времени люди уже освоили изготовление нарядов по индивидуальным меркам. Однако игры с ушком впервые позволили производить более сложные, многослойные костюмы, и украшать их бусинами и другими декоративными элементами.

Команда предположила, что доисторические люди на севере Евразии начали декорировать свою одежду в это время из-за ледникового периода. Это было связано с тем, что традиционные украшения тела, такие как роспись охрой или шрамирование, утратили свою актуальность в холодном климате.

Таким образом, одежда стала служить не только практической необходимости защиты и комфорта от внешних воздействий, но и выполнять социальную, эстетическую функцию, необходимую для индивидуальной и культурной идентичности.

Регулярное ношение одежды позволило сформировать более крупные и сложные общества, поскольку люди могли переселяться в более холодные климатические зоны, а также сотрудничать со своим племенем или общиной на основе общих стилей и символов.

Навыки, связанные с производством одежды, способствовали более устойчивому образу жизни и повышали долгосрочное выживание и процветание человеческих сообществ, отметили специалисты.

Ранее ученые выяснили, что люди овладели сложными технологиями изготовления деревянного оружия еще 300 тыс. лет назад.

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