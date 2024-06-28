Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Найден способ запустить регенерацию почек

JCI: нацеленные на плотное пятно препараты запускают регенерацию почек

close
100%
Shutterstock

Потеря соли и жидкости стимулирует регенерацию почек у мышей. Это показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI).

В ходе эволюции структура почек усложнялась, чтобы поглощать больше соли и воды. Это было необходимо для адаптации животных к суше, где нет неограниченных запасов воды и соли. Ключевую роль в этом сыграло плотное пятно — особая зона в почках. Ученые предположили, что его активация могла бы запустить восстановление почек.

Биологи посадили лабораторных мышей на диету с очень низким содержанием соли. Также им давали препарат, который усиливал выведение соли и жидкости. Через две недели у животных действительно запустилась регенерация почек.

Когда ученые заблокировали работу плотного пятна, регенерация прекратилась. Это доказывало, что эта зона отвечала за восстановление органов. Дополнительный анализ показал, что клетки плотного пятна похожи на нервные. Это интересное открытие, поскольку нервные клетки регулируют восстановление других органов, в том числе кожи.

Также биологи выявили молекулы, которые могут привести к регенерации почек без низкосолевой диеты (ее длительное соблюдение опасно для жизни). Исследование может лечь в основу лекарства от неизлечимой хронической болезни почек (ХБП), которой страдает каждый седьмой взрослый.

Ранее россиянам рассказали о диете «Радуга» для защиты от рака и болезней сердца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами