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Ученые узнали, почему не стоит успокаивать детей с помощью смарфтонов и планшетов

FCAP: гаджеты могут помешать детям учиться управлять своими эмоциями

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Shutterstock

Международная группа ученых из Венгрии и Канады изучила эффект от использования цифровых устройств при воспитании ребенка. Специалисты сосредоточились на ситуациях, в которых родители пытаются успокоить капризничающих детей с помощью гаджетов. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry (FCAP).

«Мы часто видим, что родители используют планшеты или смартфоны, чтобы отвлечь внимание ребенка, когда он расстроен. Дети очарованы цифровым контентом, поэтому это простой способ остановить истерики, и он очень эффективен в краткосрочной перспективе», — объяснила старший автор исследования, профессор Кэролайн Фицпатрик из Университета Шербрука.

Ученые проанализировали результаты двух исследований, проведенных с разницей в один год. Как показали результаты, дети, которых часто успокаивали с помощью цифровых устройств, год спустя демонстрировали худшие навыки управления гневом и разочарованием.

По словам специалистов, смартфоны и планшеты не устраняют причины детских истерик. Ребенок должен научиться управлять своими негативными эмоциями с помощью родителей, а не отвлекаться на цифровой контент.

Ранее ученые нашли математический способ пресечь истерику ребенка в самолете.

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