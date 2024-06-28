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Северным регионам грозят тропические ливни из-за изменений климата, выяснили ученые

NCC: атмосферные выбросы углерода смещают тропические дожди в северные широты

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Yonhap News Agency/Reuters

Американские ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде выяснили, что выбросы углекислого газа заставят тропические дожди сдвинуться на север в ближайшие десятилетия. Это окажет глубокое воздействие на сельское хозяйство и экономику экваториального пояса Земли. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

По словам специалистов, смещение осадков будет обусловлено влиянием углерода в атмосфере на формирование внутритропических зон конвергенции.

Это области вдоль экватора или вблизи него, где пассаты северного и южного полушарий встречаются и устремляются вверх к более прохладным возвышенностям, высасывая большие объемы влаги из океанов.

Поскольку влажный воздух остывает на больших высотах, образуются грозовые облака, вызывающие проливные дожди. Таким образом внутритропические зоны конвергенции обеспечивают около трети осадков в мире.

Из-за изменений сильнее всего пострадают тропические регионы по обе стороны экватора, включая страны Центральной Африки, север Южной Америки и островные государства в Тихом океане.

Это может сказаться на мировом рынке продовольствия, поскольку в указанных областях выращивают кофе, какао, бананы, сахарный тростник, чай, манго, ананасы, а также производят пальмовое масло.

Согласно прогнозу, сдвиг тропических ливней на север продлится около 20 лет, после чего потепление южных океанов потянет зоны конвергенции в обратном направлении и удержит их там еще на тысячелетие.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление нарушило один из биологических циклов океана.

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