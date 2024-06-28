Ученые назвали опасный недостаток привлекательной внешности

Ученые из Норвежского университета науки и технологий установили, что привлекательная внешность может приводить к рискованному поведению (например, злоупотреблению алкоголем) среди молодежи. Результаты научной работы опубликованы в Journal of Economic Behavior & Organization (JЕВО).

В четырехэтапном исследовании приняли участие 30 888 молодых людей (в возрасте 24–32 лет). Отмечается, что испытуемые были набраны в 1994–1995 годах (на момент формирования выборки исследования они были несовершеннолетними). В рамках научной работы в разные годы они прошли четыре опроса для выявления признаком рискованного поведения. Участников спрашивали, как часто они употребляли алкоголь или наркотики. Также добровольцы сообщили о том, был ли у них когда-либо незащищенный секс, нежелательная беременность или алкогольный запой.

Отмечается, что в ходе исследования была проведена оценка внешности участников по шкале от одного до пяти. Единица характеризовала внешность как «очень непривлекательную», а пятерка как «чрезвычайно привлекательную». Большинство интервьюеров, начисляющих участникам баллы, были женщинами.

Оказалось, что между показателями внешней привлекательности и рискованным поведением молодых людей существовала прямая корреляция. Такое наблюдение было справедливо для представителей обоих полов, однако особенно ярко связь прослеживалась при анализе образа жизни девушек. Привлекательные представительницы женского пола злоупотребляли алкоголем значительно чаще сверстниц, не получивших высоких баллов при (субъективной) оценке внешнего вида. Кроме того, обладатели яркой и приятной внешности мужского и женского пола с большей вероятностью впадали в запой.

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