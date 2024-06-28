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Россиянам рассказали о последствиях запущенного варикоза

Флеболог Мнацаканян: запущенный варикоз чреват тромбозом и язвами ног

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Shutterstock/Toa55

Варикоз может быть опасен для жизни, поэтому важно пройти простое лечение как можно раньше. Об этом «Известиям» рассказал врач-флеболог Геворг Мнацаканян.

Заболеваемость варикозом достигает почти 70% населения в разных странах мира, рассказал врач. Женщины болеют в три раза чаще мужчин. В запущенной форме это заболевание может угрожать жизни из-за риска тромбоза вен ног. Также возможно образование незаживающих трофических язв.

При тяжести в ногах, жжении, отечности, тянущих болях в области голеней важно обратиться к врачу, чтобы начать лечение на ранней стадии, когда оно наиболее эффективно. Не стоит бояться терапии: процедуры минимально инвазивны, не требуют разрезов и долгого восстановления.

До этого врач рассказал, что при варикозе можно заниматься практически любым видом спорта. Движение не только не вредит венам, но и полезно для них. Исключение — контактные виды спорта, в которых есть риск повредить вены.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.

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