Россиянам рассказали, почему не получается бросить курить

Для отказа от курения нужна не сила воли, а понимание природы зависимости. Об этом «Известиям» рассказал нарколог, заместитель главного врача по медицинской части «Клиники Маршака» Дмитрий Мовчан.

«Причина, по которой курильщикам не удается побороть привычку, — отсутствие четкой и сильной мотивации. Многие хотят бросить курить, но не понимают, зачем им это нужно. Простого желания самого по себе недостаточно», — объяснил врач.

Нарколог рекомендовал детально представить преимущества, к которым приведет отказ от курения: здоровье, экономия денег, свобода действий, хороший пример для детей. Также важна негативная мотивация, можно посчитать потраченные на сигареты деньги и время, вспомнить связанные с ними ситуации стыда и дискомфорта, осознать причиненный организму вред.

На физиологическом уровне «ломка» связана со снижением выработки вещества дофамина, объяснил врач. Чтобы восстановить его уровень, человеку нужна примерно неделя. Обычно этот период сопровождается раздражительностью, тревогой, головными болями.

«Но порой психологическая тяга к сигаретам мучает даже сильнее физической зависимости. Дело в ошибочных убеждениях, которые формируются у курильщика: «я сам выбираю курить», «сигарета помогает мне снять стресс». На самом деле никотинозависимый человек вынужден курить, иначе ему становится плохо. Сигарета не снимает стресс, а лишь облегчает симптомы ломки, которые сама же и вызывает. Мысленно повторяйте: «Я хочу свободы от никотиновой зависимости», «Сигареты мне вредят, а не помогают». В первые дни старайтесь избегать ситуаций, которые могут спровоцировать желание закурить. Если желание будет очень сильным, сделайте перерыв, смените обстановку и глубоко подышите», — объяснил специалист.

Врач отметил, что отказаться от курения можно только решительным рывком. Но начать можно с отказа от сигарет на день. При нестерпимом желании закурить нельзя поддаваться ему: лучше сделать несколько глубоких медленных вдохов-выдохов, есть орехи или семечки, купить жевательную резинку.

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