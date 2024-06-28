В России оценили, сможет ли человечество в лице Маска оказаться на Марсе

Американский бизнесмен Илон Маск торопится с освоением Марса, человечество в его лице вряд ли вскоре окажется на красной планете. Таким мнением в интервью kp.ru поделился кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

По его словам, полет на Марс будет не «увеселительной прогулкой», а «ежесекундной борьбой за выживание». Он отметил, что отправка людей на эту планету является технически сложной задачей, при решении которой могут возникнуть проблемы.

«Взять радиационную защиту в процессе полета. <...> Маска я уважаю за оптимизм и энергию, но все-таки я скептик. Флаг ему в руки, но я считаю, что надо подходить более фундаментально. Все этапы по много раз отрабатывать, и лишь потом посылать людей. Гонки, как в период «Времени первых», в 1960-е, вроде бы нет. Тогда, конечно, рисковали очень сильно», — отметил Железнов.

В апреле Илон Маск поделился примерным планом колонизации Марса. По словам миллиардера, базой для колонизации планеты послужит гигантская ракета Starship 3. Он добавил, что на освоение Марса у его компании уйдет около 20 лет — за это время на красную планету может быть отправлено около одного миллиона человек, которых будет достаточно для создания самодостаточного колониального города.

Ранее астроном ответил, существуют ли внеземные цивилизации.