Астроном ответил, существуют ли внеземные цивилизации

Астрономы допускают, что за пределами Земли могут существовать внеземные цивилизации, однако, подтверждающих эту теорию фактов пока нет. Об этом kp.ru рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

Он отметил, что существует даже научная программа их поиска таких цивилизаций — SETI.

«Однако, фактов, которые подтверждали бы существование даже не цивилизаций, а хотя бы внеземной жизни, нет. Все остальное — конспирология. Попадаются ли странные явления? Конечно. Но в первую очередь надо искать естественные объяснения. А на инопланетян валить лишь в последнюю очередь», — сказал Железнов.

По его мнению, вероятность обнаружения даже микробов около Земли представляется маловероятной.

В мае международная группа астрономов из Швеции, Индии и США идентифицировала в нашей галактике звезды, которые могут быть окружены невероятно сложными инопланетными мегаструктурами, известными как сферы Дайсона. Сфера Дайсона названа в честь физика-теоретика Фримена Дайсона, предложившего такую идею в 1960 году.

Ранее в РАН рассказали, как защититься от летящего на Землю астероида.