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Врач назвала бесполезные для женщин анализы

Гинеколог Потапова: перед приемом противозачаточных не нужен анализ на гормоны

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Анализ крови на гормоны перед назначением оральных контрацептивов малоинформативен. Об этом Life.ru рассказала гинеколог, репродуктолог Наталия Потапова.

«Считается, что гормональные исследования перед выбором препарата помогают подобрать контрацептив, который лучше всего подойдёт конкретной пациентке. Это заблуждение. Если женщина здорова, у неё стабильный менструальный цикл, назначение КОК не зависит от уровня гормонов в ее организме. Назначение КОК врач производит после сбора анамнеза, когда понимает, что у пациентки нет противопоказаний», — объяснила врач.

Противопоказания к приему КОК включают курение, гипертонию и наличие венозного тромбоза в истории болезни. Врач добавила, что женщинам без отягощенного анамнеза не нужно проверять картину свёртываемости крови.

К другим ненужным анализам гинеколог отнесла качественные (без определения численности) анализы на Gardnerella vulgaris vaginalis, Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum. Эти микробы живут в половых путях женщин в норме. Их наличие не требует лечения.

Без симптомов обострения герпеса не принесет пользы ПЦР-анализ на него. Проверяют на вирус, используя мазок с поверхности пузырьков.

Также нет необходимости в анализе на вирусы папилломы человека (ВПЧ), которые не связаны с повышенным риском рака.

«Даже при наличии доброкачественных образований, кондилом, знание о типе вируса, который провоцирует их появление, избыточно — это не повлияет на лечение, в любом случае кондилому просто удалят», — объяснила врач.

Ранее врач рассказала о диете «Радуга» для снижения риска рака.

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