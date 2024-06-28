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Врач рассказал о признаках рубцов в пищеводе

Доктор Мясников: на рубцы в пищеводе могут указывать кашель и проблемы с глотанием

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Shutterstock/Rajitha Ruwantha

Нарушение глотания может быть признаком заболеваний ЖКТ или рака. Об этом в эфире программы «О самом главном» рассказали доктор Александр Мясников и хирург Сергей Ерин, сообщает aif.ru.

Дисфагию (нарушение глотания) могут вызывать различные заболевания: рак, воспалительные болезни, неврологические расстройства. Если жидкая пища проходит, а твердая нет, то возможно физическое препятствие в пищеводе, объяснил Мясников. Например, рубцы из-за повышенной кислотности. При этом пациент может страдать от кашля.

Также бывает ахиллезия — патология, при которой сужается пищевод в месте входа в желудок. При некоторых состояниях важно как можно раньше сделать операцию. Кроме того, трудности с глотанием могут прогрессировать, поэтому важно сразу обратиться к врачу.

До этого гастроэнтеролог рассказала «Газете.Ru», что тяга к сладкому может указывать на грибковую инфекцию кишечника. Другими симптомами могут быть боль, расстройства стула, повышенная температура.

Ранее врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы.

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