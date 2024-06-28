Врач назвала самый вредный продукт для поджелудочной железы

Алкоголь признан самым вредным продуктом для поджелудочной железы, он отвечает за 60-70% случаев ее хронического воспаления. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог сети «Клиника Фомина» в Москве Амина Кушитерова.

«Алкоголь заставляет поджелудочную железу вырабатывать больше пищеварительных ферментов и вызывает спазм сфинктера Одди. Это повышает давление в протоках органа и делает их проницаемыми для ферментов», — рассказала врач.

Сфинктер Одди отвечает за перемещение желчи из печени и сока поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку. Его спазм приводит к их застою и воспалению.

Алкоголь — причина 60-70% случаев хронического панкреатита. Однако заболевание развивается не более чем у 10% людей, злоупотребляющих алкоголем. Существуют дополнительные факторы, подчеркнула врач.

«Существенно усиливает токсический эффект этанола табакокурение. Оно повышает риск развития и прогрессирования хронического панкреатита, а также увеличивает смертность от этого заболевания», — добавила Кушитерова.

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