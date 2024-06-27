Ученые создали наночастицы для быстрого заживления сухожилий

Американские ученые из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк разработали наночастицы для точной доставки лекарств в сухожилия, восстановленные после травмы с помощью операции. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Обычно травматические повреждения сухожилий лечат хирургическим путем с помощью швов, но оптимальное заживление часто нарушается из-за склонности сухожилия к заживлению с образованием рубцовой ткани, которая ограничивает движение и функцию волокон.

Команда провела серию исследований, используя мышиную модель полного рассечения и хирургического восстановления сухожилия сгибателя, чтобы определить окно, в котором их система доставки лекарств может наиболее эффективно воздействовать на заживление сухожилия.

В качестве терапевтического средства ученые выбрали никлозамид, который ингибирует белок S100a4. S100a4 участвует в образовании рубцов во многих тканях, включая печень, сердце, легкие и слизистую полости рта.

Как показали эксперименты на мышах, адресная доставка никлозамида увеличила скорость заживления сухожилия, а также сделала его прочнее.

Исследователи намерены протестировать свою разработку на других видах травм и повреждений, которые приводят к рубцеванию тканей.

Ранее ученые создали технологию точной доставки лекарств с помощью ультразвука.