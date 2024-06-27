Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые создали наночастицы для быстрого заживления сухожилий

SciAdv: точная доставка лекарств восстановила сухожилие без рубцов

close
100%
Shutterstock

Американские ученые из Рочестерского университета в штате Нью-Йорк разработали наночастицы для точной доставки лекарств в сухожилия, восстановленные после травмы с помощью операции. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Обычно травматические повреждения сухожилий лечат хирургическим путем с помощью швов, но оптимальное заживление часто нарушается из-за склонности сухожилия к заживлению с образованием рубцовой ткани, которая ограничивает движение и функцию волокон.

Команда провела серию исследований, используя мышиную модель полного рассечения и хирургического восстановления сухожилия сгибателя, чтобы определить окно, в котором их система доставки лекарств может наиболее эффективно воздействовать на заживление сухожилия.

В качестве терапевтического средства ученые выбрали никлозамид, который ингибирует белок S100a4. S100a4 участвует в образовании рубцов во многих тканях, включая печень, сердце, легкие и слизистую полости рта.

Как показали эксперименты на мышах, адресная доставка никлозамида увеличила скорость заживления сухожилия, а также сделала его прочнее.

Исследователи намерены протестировать свою разработку на других видах травм и повреждений, которые приводят к рубцеванию тканей.

Ранее ученые создали технологию точной доставки лекарств с помощью ультразвука.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами