Ученые выяснили, как не допустить перехода преддиабета в диабет

Ученые из Мюнхенского института исследований диабета и метаболических заболеваний Гельмгольца в Тюбингенском университете установили, что снижение веса эффективно предотвращает переход преддиабета в диабет у некоторых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале Diabetologia.

В исследовании приняли участие 480 человек с преддиабетом. Это состояние, при котором содержание глюкозы (сахара) в крови уже превышает норму, однако еще не доходит до диабетической отметки. Преддиабет выступает фактором риска развития сахарного диабета второго типа.

Испытуемых проинструктировали соблюдать диету, которая по завершении исследования привела к снижению массы тела каждого из них не менее, чем на 7%. У 114 участников преддиабет перешел в ремиссию во время вмешательства. Это означает, что их уровни сахара в крови натощак, гликированного гемоглобина (HbA1c) и толерантности к глюкозе нормализовались.

Оставшимся 366 участникам исследования не удалось значительно улучшить регуляцию сахара в крови несмотря на успешное похудение.

Ученые отметили, что у значительно меньшего числа людей в группе, снизившей вес и достигшей преддиабетической ремиссии, развился явный диабет. В целом ремиссия преддиабета поспособствовала относительному снижению риска развития диабета на 76% по сравнению с таковым у лиц, не добившихся нормализации уровня сахара в крови. Абсолютное снижение риска при этом превышало 10%.

Исследователи не уточнили, почему не у всех участников после похудения улучшилось метаболическое здоровье. Они предположили, что для достижения ремиссии преддиабета необходимо снижение веса до определенной, индивидуальной отметки.

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