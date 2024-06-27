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Российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли

В США заявили, что российский спутник «Ресурс-П» распался на орбите Земли

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Depositphotos

Космическое командование Вооруженных сил США сообщило, что спутник «Ресурс-П» российского производства распался на околоземной орбите. Об этом сообщает РИА Новости.

«Космическое командование ВС США подтверждает распад выведенного из эксплуатации российского спутника «Ресурс-П», который произошел на околоземной орбите 26 июня 2024 года, что привело к появлению свыше 100 отслеживаемых обломков», — следует из сообщения.

При этом никаких угроз для Международной космической станции (МКС) не зафиксировано.

До этого сообщалось, что компания SpaceX Илона Маска планирует снизить задержку сигнала в своей спутниковой сети Starlink путем размещения спутников на орбите всего на 200 километров ниже текущей орбиты. В компании ожидают, что перенос орбиты с 550 км на 350 км от поверхности Земли позволит сократить время передачи сигнала до 5–6 миллисекунд, что значительно улучшит пользовательский опыт в таких сферах, как онлайн-игры и видеоконференции.

Однако Федеральная комиссия по связи США (FCC) выразила озабоченность относительно безопасности Международной космической станции и возможного воздействия на астрономические наблюдения из-за такого расположения спутников SpaceX. В связи с этим FCC запросила у компании Маска дополнительную информацию и планы по минимизации потенциальных рисков.

Ранее сообщалось, что над Рязанью сняли на видео «космический поезд» Илона Маска.

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