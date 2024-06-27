Объем талой воды в ледниках Антарктиды почти втрое превысил ожидания ученых

Британские ученые из Кембриджского университета оценили состав морских ледников Антарктиды. Они выяснили, что шельфовые льды содержат почти в три раза больше талой воды, чем считалось раньше. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Шельфовые ледники окружают антарктический континент и действует как опора для материковых льдов, не давая им соскользнуть в океан. Увеличение количества талой воды может привести к нестабильности или коллапсу шельфового ледника, что, в свою очередь, приведет к повышению уровня моря.

В новом исследовании ученые выяснили, что на морских ледниках скапливается в 2,8 раза больше талых вод, чем предсказывали стандартные климатические модели.

«Мы можем использовать спутниковые снимки для картирования озер с талой водой на большей части территории Антарктиды, но нанести на карту мокрый снег сложно, потому что, если смотреть со спутника, она выглядит так же, как и другие объекты, например тени от облаков.

Но с помощью машинного обучения мы можем получить более четкое представление о том, как снежная слякоть влияет на лед в Антарктиде», — отметила ведущий автор исследования, доктор Ребекка Делл из Кембриджского института полярных исследований Скотта (SPRI).

Ученые отметили, что снежная каша на плавучих льдах обычно темнее сухих льда и снега. За счет этого она поглощает больше солнечной энергии и тает быстрее. Эта информация поможет создать более точные прогнозы растопления ледникового покрова на антарктическом шельфе.

Ранее ученые нашли следы огромной реки, которая пересекала Антарктиду 40 млн лет назад.