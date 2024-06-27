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Ученые: многие пожилые не знают о наличии у них опасной болезни сердца

EHJ: у 28% пожилых нашли бессимптомные болезни сердечных клапанов

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Shutterstock

28% людей старше 60 лет страдают от бессимптомных заболеваний сердечного клапана. Это показало исследование, опубликованное в журнале EHJ.

Ученые проанализировали данные 4300 человек в возрасте 60 лет и старше из трех регионов Великобритании. ЭхоКГ (ультразвуковое исследование сердца) показало, что у 28% пациентов было расстройство какого-либо сердечного клапана. У большинства патология была легкой и не вызывала симптомов.

Серьезные заболевания клапанов чаще встречались у более пожилых пациентов: у каждого 42-го человека старше 60 лет и каждого 15-го старше 75.

Исследование показало важность проведения ЭхоКГ пожилым людям без симптомов. Это поможет выявлять заболевания клапанов на ранней стадии и вовремя начать лечение.

Четыре клапана сердца контролируют направление кровотока в сердце. Проблемы возникают, когда клапан не открывается полностью или не закрывается должным образом. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и повышает риск инфаркта, инсульта и других заболеваний. Симптомы включают одышку, боль в груди, чувство слабости или головокружения, отеки ног, учащенное сердцебиение.

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