Ученые нашли главный фактор риска деменции

Болезни сердца и сосудов становятся важнейшими факторами риска деменции. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Public Health.

Ученые проанализировали данные 27 исследований, в которых участвовали люди с деменцией со всего мира. Наблюдения проводили в период с 1947 по 2015 год.

Традиционные факторы риска деменции (плохое образование и курение) стали менее распространенными, показал анализ. Это связано с ростом доступности образования, снижением общественного одобрения курения и увеличением стоимости сигарет.

Одновременно вырос вклад ожирения, диабета и гипертонии. В большинстве рассмотренных исследований важнейшим фактором риска деменции стала гипертония.

Другие исследования показали, что устранение факторов риска может предотвратить около 40% случаев деменции. Ученые считают, что нужно активнее бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также они отметили, что использовали данные, собранные до 2015 года. С тех пор тенденции могли измениться. Кроме того, все исследования, проанализированные в новом исследовании, были проведены в 2015 году и ранее, поэтому могут не отражать то, как тенденции могли измениться с тех пор.

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