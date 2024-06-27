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Агрессивные дети стареют быстрее сверстников, выяснили ученые

CPS: дети с проблемами психики отличаются высокими темпами старения

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PeopleImages.com - Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Техас в Остине обнаружили связь между проблемами психического здоровья у детей и ускоренным биологическим старением. Исследование опубликовано в научном журнале Clinical Psycology Science (CPS).

Как показал анализ, несовершеннолетние с интернализующими психическими расстройствами (к ним относятся депрессия, тревожность и другие эмоциональные состояния), а также дети с агрессивным поведением, как правило, имеют более высокие показатели метилирования ДНК.

Индикаторы метилирования ДНК — биомаркеры, основанные на закономерностях, которые включают добавление метильных групп к молекуле ДНК. Эти химические группы, состоящие из одного атома углерода, связанного с тремя атомами водорода (–CH3). Они регулируют экспрессию генов, включая или выключая гены. Исследования показали, что эти изменения связаны со старением.

Ученые разработали методы использования данных о метилировании ДНК для расчета биологического возраста человека.

Команда проанализировала данные Техасского проекта близнецов, в который вошли 1183 близнеца, набранных из списков государственных школ в Техасе.

Результаты показали, что дети из более неблагополучных районов, как правило, имели худшие симптомы психического здоровья во всех сферах, за исключением расстройства поведения, с более выраженными проблемами интернализации и внимания.

Аналогичным образом более высокий биологический возраст наблюдался у детей, которые, по словам родителей, были более агрессивными.

Исследование обозначило связь между психическим здоровьем детей и их биологическим возрастом. Ученые отметили, что ассоциации были основаны на полученных от родителей данных, поэтому результаты могут быть не вполне точны.

Ранее исследователи назвали способы увеличить шансы достижения возраста 100 лет и больше.

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