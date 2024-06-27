Врач дал советы россиянам с болезнями сердца

В жару важно не нарушать назначенную врачом терапию. Об этом «Известиям» рассказал эндоваскулярный хирург, детский хирург, Ашот Григорьян.

С любыми патологиями сердца нельзя длительно находиться на солнце. Также важно пить достаточно воды и ограничить потребление соли. Хирург рекомендовал не пропускать периодические осмотры врача, ЭКГ и ЭхоКГ. Они позволяют обнаружить проблемы с сердцем на ранней стадии.

При гипертонии нельзя отказываться от лекарств, подчеркнул Григорьян. Пауза в приеме таблеток приведет к снижению концентрации лекарства в крови, что может быть чревато скачками давления.

Пациентам с ишемической болезнью сердца и другими локализациями атеросклероза нужно ограничить животные жиры в диете и принимать лекарства для снижения холестерина. Нельзя пренебрегать препаратами, разжижающими кровь. Это касается и тех, кому провели шунтирование или стентирование.

«Если пациенту была проведена какая-либо операция, направленная на реваскуляризацию миокарда (аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий), ошибочно полагать, что на этом ишемическая болезнь сердца побеждена и пролечена. Но проблема атеросклероза остается, и для этого и необходим постоянный прием холестеринснижающих препаратов (статинов)», — отметил врач.

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