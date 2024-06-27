Россиянам рассказали о диете «Радуга» для защиты от рака и болезней сердца

Чтобы снизить риск диабета, рака и болезней сердца, в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового. Это называется диетой «Радуга», — рассказала «Газете.Ru» терапевт, ревматолог Центра молекулярной диагностики CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

«Суть диеты «Радуга» основана на том, что вещества разных цветов имеют разные полезные свойства. Чем разнообразнее рацион, тем больше различных полезных и необходимых веществ организм сможет извлечь. Не забывайте употреблять с каждым приемом пищи хотя бы один свежий фрукт или овощ (150-200 граммов). Пробуйте новое, добавьте в рацион два-три вида растительных продуктов», — рассказала врач.

Красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин. Он защищает тело от солнечного излучения, улучшает здоровье сердца и снижает риск некоторых видов рака.

Оранжевые и желтые овощи и фрукты богаты β-каротином, улучшающим здоровье глаз, кожи, слизистой и иммунитета.

Лютеин и зеаксантин из темно-зеленых салатов и капусты борются с воспалениями и защищают организм от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки.

Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск диабета, рака, воспаления и болезней сердца.

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