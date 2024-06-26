Неандертальцы заботились о своих детях-инвалидах из сострадания, выяснили ученые

Испанские палеоантропологи из Университета Алькала обнаружили, что неандертальцы демонстрировали такое социальное поведение, как сострадание к тяжелобольным детям. Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Выводы ученых основаны на анализе окаменевших останков небольшой группы представителей этого родственного людям вида, живших в пещере Кова-Негра в провинции Валенсия на территории современной Испании между 273 тыс. и 146 тыс. лет назад.

Исследователи обнаружили скелет юного неандертальца, которому на момент ухода из жизни было около шести лет. Ему дали имя Тина, хотя исследователи не уверены, какого пола был ребенок.

Как показал анализ, Тина с рождения страдала от серьезной патологии внутреннего уха, вызывающей полную глухоту, приступы сильного головокружения и невозможность держать равновесие. Было очевидно, что она не могла выжить в доисторическом мире без постоянной заботы со стороны взрослых сородичей.

Ученые отметили, что тот факт, что Тина дожила до шести лет, указывает на то, что ее группа все это время обеспечивала ребенка и ее мать необходимым уходом.

По словам антропологов, открытие доказывает, что неандертальцы испытывали сострадание, а не действовали только из прагматических соображений.

«На протяжении десятилетий было известно, что неандертальцы заботились и присматривали за своими уязвимыми товарищами. Однако все известные случаи заботы касались взрослых особей, что заставило некоторых ученых полагать, что такое поведение было не подлинным альтруизмом, а просто обменом помощью между равными в стиле «ты мне — я тебе»», — отметила ведущий автор исследования Мерседес Конде-Вальверде.

Ученые также отметили, что открытие Тины представляет собой старейший известный случай синдрома Дауна, поскольку ее патологии возникают только у людей с таким заболеванием.

Ранее исследователи обнаружили связь между генами неандертальцев и аутизмом.