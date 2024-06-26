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Ученые нашли бабочек, способных пересечь Атлантический океан без остановок

NatComms: бабочки-репейницы совершают перелеты на дистанцию 4,2 тыс. километров

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Didier Descouens

Международная группа ученых из Испании, Канады и других стран обнаружила вид бабочек, способных преодолевать по воздуху рекордные для насекомых расстояния и пересечь Атлантический океан без остановок. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда выяснила, что бабочки Vanessa cardui, или репейницы, преодолевают по воздуху дистанцию в 4,2 тыс. километров, перебираясь из Европы и Африки в Южную Америку.

Выводы исследователей основаны на анализе репейниц, найденных во Французской Гвиане на северо-востоке южноамериканского континента. Специалисты секвенировали геномы насекомых и обнаружили, что те тесно связаны с популяциями сородичей из Западной Европы. В совокупности эти доказательства исключили североамериканское происхождение насекомых.

Биологам было известно, что репейницы мигрируют на расстояние до 14,5 тыс. километров между Европой и Африкой, однако во время этих путешествий существа делают посадки для отдыха.

Ученые подсчитали, что бабочкам пришлось лететь без остановок восемь дней, чтобы пересечь просторы Атлантики и добраться до южноамериканских берегов. Исследователи считают, что насекомые преодолевают этот путь с помощью воздушных потоков, несущих их в нужном направлении.

Ранее исследователи доказали, что геном бабочек не менялся со времен первых динозавров.

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