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Россиянам рассказали о недостатке кофе с молоком

Диетолог Денисова: из кофе с молоком хуже усваивается кальций

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Вещества из кофе и чая ухудшают всасывание кальция из молока. Об этом aif.ru рассказала врач-диетолог Наталья Денисова.

Содержащиеся в кофе танины ухудшают всасывание минеральных веществ, в том числе кальция, объяснила врач. Молоко можно добавлять в эти напитки, но важно потреблять другие источники кальция. Он содержится в сыре, консервированной рыбе, фасоли. Не следует выпивать больше трех-четырех чашек кофе в день и лучше не добавлять в напиток сахар, добавила врач.

До этого ученые выяснили, что чернослив может повысить прочность костей у женщин старше 50 лет в постменопаузе. Исследование показало, у женщин, которые ежедневно съедали 50 граммов чернослива, сохраняли начальный уровень плотности костей в течение года. Для снижения риска переломов всем пожилым нужны упражнения на равновесие, рассказали эксперты.

Ранее ученые нашли связь между зубами и лишним весом.

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