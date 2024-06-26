Профессия «дизайнер интерьера» вновь стала популярной после длительного спада

Популярность профессии «Дизайнер интерьера» в 2024 году достигла максимума за последние семь лет после длительного спада, рассказали «Газете.Ru» в Московском художественно-промышленном институте (МХПИ).

С 2018 по 2022 год популярность этого направления снизилась на 27%, достигнув самого низкого показателя за 10 лет – всего 204 резюме за первые полгода. Однако в 2023 году произошел перелом, и количество резюме вернулось к уровню 2018 года, а в 2024 году уже значительно его превысило – на целых 38%.

Согласно данным SuperJob, за первое полугодие 2024 года было опубликовано 389 резюме дизайнеров интерьера, что на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 91% больше, чем в 2022 году, который стал самым провальным для этой профессии за последнее время.

«Такой всплеск популярности профессии дизайнера интерьера неудивителен. Сейчас происходит переориентация рынка на отечественные строительные и декоративные отделочные материалы, а также поиск новых решений в условиях санкций. Активно развивается локальное производство, и требуются специалисты, умеющие работать с этими материалами. Профессиональные дизайнеры интерьеров, готовые мыслить по-новому и свежо в новых реалиях, становятся крайне востребованными», – рассказал «Газете.Ru» ректор МХПИ Алексей Егоров.

По его словам, это видно по объему вакансий в этой профессий. Согласно данным Headhunter наблюдается дефицит квалифицированных дизайнеров интерьера. В июне 2024 года на одну вакансию претендовали всего 4 человека. Это создает благоприятные условия для специалистов, позволяя им выбирать наиболее привлекательные предложения и рассчитывать на высокую заработную плату. Так, по данным Gorodrabot, в Москве зарплата дизайнера интерьера в 2024 году выросла на 19% по сравнению с 2023 годом и достигла 96 533 рублей в месяц.

В условиях переориентации на отечественные материалы и поиска новых решений, спрос на таких специалистов будет только расти. Это подтверждают и цифры: увеличивающееся число заказов и рост доходов в этой сфере свидетельствуют о том, что профессия дизайнера интерьеров не только востребована, но и будет оставаться одной из самых высокооплачиваемых и перспективных в будущем.

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